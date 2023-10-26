Врач назвала самый опасный гарнир, вызывающий старение и атеросклероз

Диляра Лебедева объяснила, почему от жареной картошки лучше отказатьсяГастроэнтеролог Диляра Лебедева рассказала, что гликация простыми словами — это процесс старения, во время которого у человека образуются морщины, а сама кожа становится обвислой.
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