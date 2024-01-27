Spotify назвала европейский план Apple фарсом и вымогательством Spotify, один из круп...

Spotify назвала европейский план Apple фарсом и вымогательствомSpotify, один из крупнейших оппонентов Apple, назвал предложенный производителем iPhone план по выполнению требований новых нормативов Евросоюза «полным фарсом».
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