Велогонщицы перелетели через ограждение и врезались в зрителей

Британская велогонщица Кэти Марчант получила два перелома на соревновании по велоспорту на треке. Спортсменки столкнулись во время заезда, в результате чего Марчант и немка Алесса Пропстер вылетели на трибуны.
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