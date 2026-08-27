Российский внедорожник с рамой, 8-ступенчатым «автоматом» и честным полным приводом. Sollers ST8 с 2,0-литровым бензиновым мотором оценили в 3,2 млн рублей

Полный привод — с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала Sollers начала продажи новой версии пикапа ST8 с 2,0-литровым бензиновым турбомотором и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
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