Пенсии на майские праздники 2024: Когда россиянам перечислят средства и кому сделают прибавку Алиса БронскаяПенсии в мае начисляться по новому расписанию, так что для получения средств в оговоренные сроки или даже раньше следует учесть несколько важных аспектов.