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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» может продать Фабиу Виейра «Гамбургу» за 10 млн евро. Переговоры на продвинутой стадии

«Гамбург» может выкупить хавбека «Арсенала» Фабиу Виейра за 10 млн евро. Переговоры о трансфере 26-летнего португальца находятся на продвинутой стадии, лондонцы пытаются продать игрока до закрытия летнего трансферного окна.

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