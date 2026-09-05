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Суть Событий

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Turkish Airlines и Pegasus заявили о сохранении полетной программы в России

Turkish Airlines и Pegasus заявили о сохранении полетной программы в России

Турецкие авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus сообщили о сохранении полетной программы в России. Сегодняшние отмены рейсов там объяснили "техническими и эксплуатационными причинами".

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