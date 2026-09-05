Семак помешал Виктору ввести мяч из аута – защитник ЦСКА в ответ толкнул тренера «Зенита». Началась массовая стычка, Семак и Жоао получили по желтой

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Матч «Зенита» и ЦСКА в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ начался с массовой стычки. На 7-й минуте мяч ушел в аут, его подхватил защитник ЦСКА Жоао Виктор.