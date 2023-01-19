Народ Украины привык приспосабливаться

Главный редактор портала «Альтернатива» Андрей Ваджра обсудил с ведущими радио «Комсомольская правда» лицемерие пророссийских политиков Украины, а также уникальную способность местного населения приспосабливаться к любой власти… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры Страница Вконтакте Андрея Ваджры .