В РФ продаётся электрохэтчбек BYD e2 – аналог Volkswagen Golf

В РФ начались продажи электрохэтчбеков китайской компании BYD Auto. Машину с заводским индексом «e2» в начальной комплектации можно купить за 2,25 млн рублей, данная модель по типу кузова и габаритам является аналогом немецкого Volkswagen Golf.
В РФ начались продажи электрохэтчбеков китайской компании BYD Auto. Машину с заводским индексом «e2» в начальной комплектации можно купить за 2,25 млн рублей, данная модель по типу кузова и габаритам является аналогом немецкого Volkswagen Golf.
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