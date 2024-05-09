Как буквально за минуту открыть консервы при помощи ложки

Как открыть консервную банку при помощи ложки. Порой элементарный процесс открытия консервной банки превращается в серьёзную проблему – а всё потому, что под рукой именно в этот момент нет нужного инструмента.
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