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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Даниил Серохвостов: «Соперники сами дали мне шанс выиграть. Это не показательная гонка»

Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, Александр Корнев стал вторым, Эдуард Латыпов – третьим.

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