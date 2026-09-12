Картер выходит в финал турнира в Эссексе

Аллистер Картер одержал комфортную победу над Дин Джуньху со счетом 6-2 и проходит в финал English Open 2026, сообщает WST Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Местный фаворит Али Картер устроил настоящий праздник для болельщиков в Брентвуде, взяв пять фреймов подряд и одолев именитого китайца Дин Джуньху 6-2.