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Тактика НАТО в зоне СВО оказалась против тактики СССР.

Тактика НАТО в зоне СВО оказалась против тактики СССР.

ФОТО: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRESS ТАКТИКА НАТО ПРОТИВ ТАКТИКИ СССР: ТО, ЧТО НАМ ГОДАМИ ВБИВАЛИ В ГОЛОВУ, ОКАЗАЛОСЬ ЛОЖЬЮ То, что нам годами вбивали в голову, оказалось ложью.

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