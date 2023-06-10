Тактика НАТО в зоне СВО оказалась против тактики СССР.

ФОТО: PRESIDENTIAL OFFICE OF UKRAINE/GLOBALLOOKPRESS ТАКТИКА НАТО ПРОТИВ ТАКТИКИ СССР: ТО, ЧТО НАМ ГОДАМИ ВБИВАЛИ В ГОЛОВУ, ОКАЗАЛОСЬ ЛОЖЬЮ То, что нам годами вбивали в голову, оказалось ложью.
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