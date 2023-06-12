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Экс-депутат Рады Кива: Зеленский запланировал основной удар ВСУ на Запорожском направлении перед саммитом НАТО 11-12 июля

Экс-депутат Рады Кива: Зеленский запланировал основной удар ВСУ на Запорожском направлении перед саммитом НАТО 11-12 июля

Президент Владимир Зеленский запланировал основной удар Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении перед саммитом Североатлантического альянса, который состоится 11-12 июля в литовской столице.

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