В Пентагоне подтвердили поддержку оборонным реформам Армении

США пообещали вложить весь свой потенциал в поддержку военных реформ в Армении. С таким заявлением, как передает Минобороны республики, выступил заместитель помощника военного министра США по России, Украине и Евразии Эндрю Лумис по итогам двусторонних армяно-американских консультаций.