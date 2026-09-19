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В Пентагоне подтвердили поддержку оборонным реформам Армении

В Пентагоне подтвердили поддержку оборонным реформам Армении

США пообещали вложить весь свой потенциал в поддержку военных реформ в Армении. С таким заявлением, как передает Минобороны республики, выступил заместитель помощника военного министра США по России, Украине и Евразии Эндрю Лумис по итогам двусторонних армяно-американских консультаций.

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