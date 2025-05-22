Сняли в масках: Ефремов в роли Соловья-разбойника, Пласидо Доминго — клоуна

В прокат выходят фэнтези «Соловей против Муромца» с Никитой Ефремовым, детективная история приключений Ганзель и Гретель, которые берутся за выполнение миссии «Спящая красавица», а также фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» о семье коменданта Освенцима, отмеченная в разные годы в Каннах и на «Оскаре».