РФ взыскала с Google 8 миллиардов рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России взыскала часть средств с банковского счета Google после истечения 60 дней с момента назначения столичным судом административного штрафа в размере более 8 миллиардов рублей за уклонение от уплаты ранее наложенных штрафов.
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