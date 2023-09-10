Однажды прочла, что 33% женщин в своей юности «грешили» одним и тем же способом. А именно – ходили на свидания ради еды и не испытывали потом моральных терзаний.
О грехе юности, который был у 33% женщин
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Платон Платонов
Вован, тебя опять из психушки выпустили недолеченным?!
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10 час.
Alex Nemo
Верните 10 минут моей жизни что я потратил на прочтение этой чуши...
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6 час.
Андрей Stan
)))) Полная херня аргументации... ))) а) женщины умеют так обставить любой процесс так как выгодно только им... + с практически обязательными бонусами для своей персоны... ))) б) Зачастую, они всё обставляют таким образом, что мужику только и остается, что озадачится вопросом: Толи я дурак толи не знаю...; в) Закон природы уж таков: Всю жизнь то мы не тех, то нас не те... )))
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6 час.
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