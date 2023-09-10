О грехе юности, который был у 33% женщин

Андрей Stan

)))) Полная херня аргументации... ))) а) женщины умеют так обставить любой процесс так как выгодно только им... + с практически обязательными бонусами для своей персоны... ))) б) Зачастую, они всё обставляют таким образом, что мужику только и остается, что озадачится вопросом: Толи я дурак толи не знаю...; в) Закон природы уж таков: Всю жизнь то мы не тех, то нас не те... )))