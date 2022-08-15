Заноза

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Кошачье-запретительный геноцид продолжается, приобретая идиотские и изуверские формы

Кошачье-запретительный геноцид продолжается, приобретая идиотские и изуверские формы

Культура отмены России и отмена русской культуры в западном сообществе уже так перемешались, что стали влиять не только на людей, но и на животных, и на неодушевлённые предметы, если от них, что называется, Русью пахнет Источник фото: sun9-70.

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