"Алиева уже не остановить: начался большой демарш против России": План Баку "открыт", а все козыри у Путина

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Комментарии
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ВТ
Владимир Тимошков
Всех азеров и диаспорщиков как 5 колонну запретить и выселить нахрен в азерстан. гражданства лишить! и вообще никакого двойного гражданства быть недолжно. Все с двойным гражданством - предатели!!
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17 час.
ЛС
Лидия Санникова
Про козыри насмешили...
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14 час.
вм
вениамин мельников
НОВОТЭК -это Вексельберг?
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32 мин.
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