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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роднина о переходах спортсменов: «Если захочешь поменять гражданство, то ничего не остановит. В этом плане мы достаточно свободная страна – никто тебя не держит»

«Поможет ли запрет двойного гражданства удержать спортсменов? Если я захочу выступать за другую страну, то я сдаю российское гражданство и получаю другое.

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