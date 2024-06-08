Покупку гражданства России надо прекратить и запретить мигрантам привозить родственников - президентский совет обсуждает новую миграционную политику ▪️«Покупку гражданства России надо прекратить! Первое, с чем сталкивается мигрант, который приезжает в Россию, - это коррупция.