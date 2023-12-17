Ученые Севастополя создают рой управляемых подводных дронов

Ученые СевГУ работают над задачей управления группой автономных необитаемых подводных аппаратов. Об этом рассказал профессор кафедры «Информатика и управление в технических системах», главный научный сотрудник лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления Вадим Крамарь.