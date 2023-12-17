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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Ученые Севастополя создают рой управляемых подводных дронов

Ученые СевГУ работают над задачей управления группой автономных необитаемых подводных аппаратов. Об этом рассказал профессор кафедры «Информатика и управление в технических системах», главный научный сотрудник лаборатории робототехники и интеллектуальных систем управления Вадим Крамарь.

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