Российские военные находятся в 6,5 км от Константиновки в ДНР, активно продвигаясь в регионе. Бывший полковник народной милиции Андрей Марочко сообщил об успехах армии РФ, включая освобождение укрепрайонов у Григоровки и продвижение на Сумском направлении.