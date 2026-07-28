Андрей ЧЕРНЫШОВ: Не исключено, что Тюкавин и Соболев как раз неплохо смотрелись бы в связке

- Комментируя возможный переход Тюкавина в «Зенит», эксперты часто допускают, что его вполне можно будет размещать на поле одновременно с Соболевым, - посыл «Спорт уик-энда» в разговоре с бывшим защитником, спортивным директором и главным тренером московского «Спартака», а ныне наставником индийского клуба «Каннур Уорриорз» Андреем Чернышовым.