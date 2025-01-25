За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

Воцарение «невозможного» президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение «Герани» над головой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии