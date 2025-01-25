За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

Воцарение «невозможного» президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение «Герани» над головой.