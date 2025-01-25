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Позитив для оптимистов

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  • Алексей
    Пора уже забыть про них, т.е. бойкотировать по полной, пусть сами выкарабкиваются из собственноручно созданной "ямы".Сколько Прибалтик...
  • Eduard
    Тихановскую Западдержит мечтая её Лукашенко заменить,а там и крутить страной,как на Украине!Уж не о ней ли го...
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    А эту проститутку очень лорошо оплачивают в отличии от миллпонов таких же пепебежщиков .Тихановская обходится Европе ...Уж не о ней ли го...

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

За 24 часа: Путин предложил Европе изящный выход из украинского тупика

Воцарение «невозможного» президента в Белом доме ввело евроатлантические элиты в звенящий нокдаун, но лихорадочное штампование Трампом новых указов на каждую букву алфавита подействовало на них как понюшка нашатыря или тарахтение «Герани» над головой.

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