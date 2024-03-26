Истерия в средствах массовой информации одной из самых русофобских стран Европы набирает обороты. Свой весомый вклад в это внесла Gazeta Wyborcza помойным пером и грязным ртом своего заместительницы главного редактора с показательной фамилией Собчак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии