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ГТРК Татарстан

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В Татарстане помогли многодетной семье из Лисичанска: детям передали вещи к школе и подарки

В Татарстане помогли многодетной семье из Лисичанска: детям передали вещи к школе и подарки

Заместитель Премьер-министра Татарстана Ринат Садыков вместе с руководителем филиала №11 Республиканского центра социальной защиты населения в Лисичанске Викторией Горбенко посетил многодетную семью Салтыковых.

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