Больше не нападет. В Приморье отловили опасного тигра

В Приморском крае специалисты поймали очередного конфликтного тигра, замеченного местными жителями. В этот раз хищник разгуливал в окрестностях села Барабаш Хасанского района, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, объектов животного мира и природных ресурсов Приморского края.