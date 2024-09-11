Дело о теракте возбудили после схода локомотива и 11 вагонов под Белгородом

Уголовное дело о теракте возбудили после схода вагонов поезда в Белгородской области. На месте происшествия сейчас продолжают работать следователи Западного МСУТ СК, подчеркнули в пресс-службе Следственного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии