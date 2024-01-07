Греция получит истребители F-35 в соответствии с договоренностями

Греция получит истребители пятого поколения F-35 в соответствии с договоренностями. Об этом 6 января сообщили правительственные источники по итогам переговоров греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса и государственного секретаря США Энтони Блинкена.
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