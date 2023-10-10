Fortnite Horde Rush сейчас недоступен?

Horse Rush — одна из главных достопримечательностей последнего обновления Fortnitemares 2023. В режиме Horde Rush игрокам придется работать в командах, чтобы сражаться с волнами кубических монстров и победить финального босса.
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