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Fortnite Horde Rush сейчас недоступен?

Fortnite Horde Rush сейчас недоступен?

Horse Rush — одна из главных достопримечательностей последнего обновления Fortnitemares 2023. В режиме Horde Rush игрокам придется работать в командах, чтобы сражаться с волнами кубических монстров и победить финального босса.

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