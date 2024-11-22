Рассекречен архив к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага

ИЗВЕСТИЯ/Артем Рамазани-Зубов Российское Минобороны разместило рассекреченные архивные материалы к 80-й годовщине освобождения Моонзундского архипелага от немецко-фашистских захватчиков из фондов Центрального архива военного ведомства.
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