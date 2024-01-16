Обустройство дома для инвалидов-колясочников

Вы можете сделать свой дом более удобным для гостей в инвалидной коляске намного быстрее, чем предполагаетеЕсли у вас кто-то из членов семьи пользуется инвалидной коляской или есть такой родственник, который вас, пусть даже изредка, навещает, то нужно осмотреть свой дом новым взглядом.
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