ZDNet: В iPhone обнаружили таинственную проблему с выключением по ночам

Пользователи Reddit стали массово жаловаться на неожиданное выключение iPhone в ночное время. Портал ZDNet обратил внимание на пост, опубликованный в середине октября, который собрал более 800 лайков и 300 комментариев.
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