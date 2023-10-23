На Стрелецкой благоустроят детскую площадку

Исполняющий обязанности главы управы Константин Абрагимов вместе с заместителями главы управы, депутатами муниципального округа Марьина роща, исполняющим обязанности директора ГБУ «Жилищник» и активными жителями района провел мониторинг территории.
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