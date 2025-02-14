МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Оператор-наводчик танка Т-72 с позывным «Лёма», который выполняет задачи в Херсонской области, заявил о необходимости додавить ВСУ на поле боя, чтобы минимизировать кровопролитие в настоящем и не допустить войны в будущем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии