МОСКВА, 14 февраля, ФедералПресс. Оператор-наводчик танка Т-72 с позывным «Лёма», который выполняет задачи в Херсонской области, заявил о необходимости додавить ВСУ на поле боя, чтобы минимизировать кровопролитие в настоящем и не допустить войны в будущем.