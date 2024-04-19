"Это пустые полки, просто пустые" - прогноз для России уволенного сооснователя ВШЭ. Констатация "катастрофы"

Один из основателей ВШЭ (с 2023 уволенный), экономист Игорь Липсиц, свою кандидатскую защитивший ещё при Брежневе, а ныне живущий в Литве и признанный в РФ иноагентом, в эфире ютуб-​канала Дмитро Гордона, признанного в РФ экстремистом, предрёк России Страшное.