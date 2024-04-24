Аналитик и публицист Александр Роджерс — о том, какой сигнал Америка подаёт всему миру, собравшись украсть замороженные активы России, и почему она потеряет триллионы, а мы лишь пару-другую миллиардов.
Штормовой финал: Какая катастрофа ждёт США после кражи российских денег
Комментарии
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Eduard
Всё просто США воруют чужое имущество по смехотворным причинам,какюи Европа рабская! Европаот американской сиськи всё не оторвутся!
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8 час.
Геннадий Б
И что же сбылось, что он наванговал?
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7 час.
Александр Свитайло
В 2008 году в США разразился кризис, аукнувшийся во всем мире. Казалось бы, какое отношение Россия имеет к их ипотечному пузырю, ан нет, почему-то курс рубля у нас обвалился, а не у них доллар(( Может быть, конечно, мы были слишком завязаны в то время на доллар и поэтому нам тоже было хреновато тогда. А может это руководители нашего Центробанка так "помогают", не знаю.... Хочется верить, что если подобное в США случится, в этот раз мы обойдемся малой кровью
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7 час.
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