Штормовой финал: Какая катастрофа ждёт США после кражи российских денег

Александр Свитайло

В 2008 году в США разразился кризис, аукнувшийся во всем мире. Казалось бы, какое отношение Россия имеет к их ипотечному пузырю, ан нет, почему-то курс рубля у нас обвалился, а не у них доллар(( Может быть, конечно, мы были слишком завязаны в то время на доллар и поэтому нам тоже было хреновато тогда. А может это руководители нашего Центробанка так "помогают", не знаю.... Хочется верить, что если подобное в США случится, в этот раз мы обойдемся малой кровью