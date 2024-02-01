Двух высокопоставленных командиров ВСУ приговорили к 29 годам заключения за военные преступления

Верховный суд ДНР заочно приговорил командира 44-й отдельной артбригады ВСУ бригадного генерала Сергея Баранова и командира дивизиона данной бригады подполковника Виктора Юшко к 29 годам лишения свободы за преступления, совершённые против мирных жителей ДНР.
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