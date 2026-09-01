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Царьград

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Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев встретились на Всемирных Играх

Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев встретились на Всемирных Играх

Президент РФ Владимир Путин и лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев встретились на бишкекском стадионе "Бишкек-Арена" во время церемонии открытия VI Всемирных Игр кочевников, где оба выступили в роли почетных гостей.

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