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Козлов о 6:8 от «Барыса»: «Эмоции перехлестнули, нахватали ненужные удаления. Многое не получилось, но понравилось, что ребята продолжали бороться, проявляли характер»

Главный тренер « Салавата Юлаева » Виктор Козлов подвел итоги матча с « Барысом » (6:8). – За исключением первого периода, где мы нахватали удаления и совершали ошибки, мы пытались сравнять счет, догнать соперника.

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