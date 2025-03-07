"Где архитектура?" В Барнауле не разрешили строить гараж на важной магистрали

Проект гаражного комплекса рассмотрели на заседании градсовета Проект гаражного комплекса на улице Малахова Собственник участка в СНТ "Поток" в Барнауле планирует возвести на участке вдоль улицы Малахова новый гаражный комплекс.
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