Семь орловских школьников лишены возможности получать образование

В Орловской области нескольких детей не привели в школы 1 сентября по неуважительным причинам. Об этом в ходе совещания у губернатора Орловской области Андрея Клычкова сообщила руководитель регионального департамента образования Татьяна Патова.
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