Высокая цена русофобии: нищая, но дорогая Эстония и бесперспективная «дефицитная» Латвия

На фоне экономической нестабильности, низкой конкурентоспособности, высокой инфляции и налоговой нагрузки, а также сокращения населения жизнь в Эстонии стремительно дорожает, вследствие чего, по информации издания Baltnews, эта нищая прибалтийская республика может войти в пятерку самых дорогих стран Европы.
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