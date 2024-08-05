Высокая цена русофобии: нищая, но дорогая Эстония и бесперспективная «дефицитная» Латвия

На фоне экономической нестабильности, низкой конкурентоспособности, высокой инфляции и налоговой нагрузки, а также сокращения населения жизнь в Эстонии стремительно дорожает, вследствие чего, по информации издания Baltnews, эта нищая прибалтийская республика может войти в пятерку самых дорогих стран Европы.