Обстановка на дорогах Петербурга пока стабильная. Но наблюдаются странные локальные пробки. На карте они отображены красно-бордовым цветом.
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Обстановка на дорогах Петербурга пока стабильная. Но наблюдаются странные локальные пробки. На карте они отображены красно-бордовым цветом.