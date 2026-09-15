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Газета.ру

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Лавров: конфликт на Украине закончился бы год назад, если бы не европейцы

Лавров: конфликт на Украине закончился бы год назад, если бы не европейцы

Сергей Лавров © Сергей Гунеев/РИА Новости Конфликт России и Украины мог бы завершиться год назад, если бы Европа «не оттянула» США от договоренностей Анкориджа, заявил Сергей Лавров.

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