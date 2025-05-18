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Армения просыпается

Армения просыпается

Когда последний действующий президент Армении Серж Саркисян, не желая покидать кресло армянского лидера, решил провести незаметную, на первый взгляд, рокировку, чтобы, сменив название должности, остаться в насиженном месте, народ раскусил хитроумный план и вышел на улицы.

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