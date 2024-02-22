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Царьград

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В Волгоградской области продают печать древнеримского царя за 7,5 млн рублей

В Волгоградской области продают печать древнеримского царя за 7,5 млн рублей

В Камышине выставили на продажу редкую вещь, однако проверить её подлинность очень сложно.В волгоградском Камышине местный житель продаёт печать шестого царя Древнего Рима Сервия Туллия, он хочет выручить за неё 7,5 млн рублей.

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